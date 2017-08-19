Burkina Faso'daki saldırıda ölen Okur, Osmaniye'de toprağa verildi

OSMANİYE (AA) - Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir restorana düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden tek Türk vatandaşı olan Mehmet Fatih Okur'un cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Bir maden şirketinde teknisyen olarak çalışan ve şirketin Burkina Faso'daki maden sahasına çalışmak için giden Okur’un cenazesi, havayoluyla getirildiği Adana'dan cenaze nakil aracıyla Düziçi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Buradan yakınları tarafından alınan Okur’un cenazesi, Uzunbanı Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

İki çocuk babası Okur'un annesi Hürü, babası Hanifi ve eşi Fatma Okur ile yakınları, cenaze aracının yanında gözyaşı döktü. Burada, helallik alınması ve dua yapılmasının ardından Okur için Yeni Mezarlık’ta tören düzenlendi. Okur'un cenazesi, İlçe Müftüsü Ramazan Sancak tarafından kıldırılan namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Okur'un yakınlarının yanı sıra, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Esen ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Vameh Kurumah Caddesi'ndeki restorana düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.



