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Burkina Faso’daki terör saldırısına tepkiler

RABAT (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO), Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı. Merkezi Fas’ta olan ISESCO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vagadugu’da yaşanan...

Burkina Faso’daki terör saldırısına tepkiler

RABAT (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO), Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Merkezi Fas’ta olan ISESCO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vagadugu’da yaşanan terör saldırısı şiddetle kınanırken, Burkina Faso ile dayanışma mesajı verildi.

Açıklamada, "Masum sivillere karşı işlenen bu insanlık suçu ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. Kardeş ülke Burkina Faso’nun terörle mücadelesinde her zaman yanında olacağız." ifadelerine yer verildi.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki bir restorana önceki gece düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Yetkililer, yerel saatle 21.00'de bir restorana yapılan silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Burkina Faso'da Yaşanan Terör SaldırısıFasISESCO
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