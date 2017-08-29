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Burma kadayıf ustalarının "bayram" telaşı

- Diyarbakır'da bayramların vazgeçilmez tatlısı burma kadayıf, ustaların yoğun mesaisiyle hazırlanıyor - Kadayıf ustası Altunbay: -"Binlerce tepsi kadayıf siparişi aldığımız için bayram öncesi imalathanelerimizde tatlı telaş yaşıyoruz"

Burma kadayıf ustalarının

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da bayramların vazgeçilmez tatlısı burma kadayıf siparişlerini yetiştirmeye çalışan ustalar, fazla mesai yapıyor.

Diyarbakır'daki kadayıf imalatçıları, Kurban Bayramı öncesinde aldıkları yoğun siparişleri yetiştirmenin telaşını yaşıyor.

Kadayıf ustası Ahmet Altunbay, AA muhabirine, iş yerlerinde yaklaşık 50 yıldır üretim yapıldığını söyledi.

Ürünlerine kentin yanı sıra ülke genelinden yoğun talep olduğunu belirten Altunbay, kullanılan malzemenin kalitesinin kadayıfın lezzetini belirlediğini vurguladı.

Burma kadayıfın yapımını anlatan Altunbay, şunları kaydetti:

"Kazana un ve suyu boşalttıktan sonra hamuru 4 saat dinlendiriyoruz. Bakır tepsiye, 120 derece olan ateşte, çiğ kadayıfın dökümünü yapıyoruz. Fıstık veya cevizle tel kadayıfa sararak burma şeklinde tepsilere diziyoruz. Ondan sonra pişiriyoruz. Piştikten sonra kadayıfın yağını süzüyoruz. Soğuk şerbet döktükten yarım saat sonra burma kadayıf yemeye hazır hale geliyor."

- "Fıstık yerine bezelye kullanılıyor"

Bazı üreticilerin kadayıfı ucuza sattığını bildiren Altunbay, bu tatlılarda fıstık yerine bezelye, şeker yerine glikoz ve sağlıklı olmayan kalitesiz yağların kullanıldığını dile getirdi.

Fıstıklı burma kadayıfın kilogramını 40, cevizlininkini ise 30 liraya sattıklarını belirten Altunbay, bu fiyatın altındaki tatlıların kalitesiz malzemeyle yapıldığını, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

- Bayramda "tatlı telaş" başladı

Bayram öncesi fazla mesai yaptıklarını ifade eden Altunbay, "Bayramın yaklaşmasıyla binlerce tepsi kadayıf siparişi aldığımız için imalathanelerimizde tatlı telaş yaşıyoruz. Sadece Diyarbakır'ın değil, 81 ilinin ağzını bayramda tatlandırmaya talibiz. Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfından kimseyi mahrum etmeyeceğiz." dedi.

Ustalardan Mehmet Altunbay ise babası Sıtkı ustadan aldıkları bayrağı yaklaşık 20 yıldır ağabeyleriyle taşımaya devam ettiklerini belirtti.

Kentin en önemli ürünleri arasında burma kadayıfın da yer aldığına dikkati çeken Altunbay, daha önce sadece cevizli üretilen burma kadayıfın, deneyimli ustaların ellerinden artık 10 çeşit imal edildiğini kaydetti.

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Burma KadayıfıDiyarbakırTatlı TelaşUsta Ahmet AltunbayUsta Mehmet Altunbay
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