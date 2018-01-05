Bursa Adliyesi'nde cam şişe kırıldı adliyedekiler dışarı çıkarıldı

BURSA (AA) - Bursa Adliyesi'nin deposunda, bir operasyonda ele geçirilen, içinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal maddenin bulunduğu cam şişenin kırılmasıyla yayılan koku üzerine, adliyede bulunanlar dışarıya çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, bir operasyonda ele geçirilen ve içinde uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirtilen kimyasal madde bulunan cam şişe, adliyenin deposunda personel tarafından taşındığı sırada kırıldı.
Şişeden gelen kokudan etkilenme riskine karşı, adliyede bulunanlar dışarı çıkarıldı.
Olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Adliyede kokudan etkilenen olmadı, binada havalandırma çalışması yapılıyor.