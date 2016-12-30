Bursa-Ankara karayolu ulaşıma açıldı

BURSA (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisi yeniden ulaşıma açıldı.
Bursa'yı Ankara, Eskişehir ve Bilecik'e bağlayan karayolunun Mezitler bölgesinde başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırların yoldan çıkmasından dolayı yol akşam saatlerinde trafiğe kapandı.
Yoldan çıkan tırların kaldırılması ve karayolları ekiplerinin 3 saati aşan çalışmaları sonucu bölgede yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.
Trafik ekipleri, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların sürücülerinin bölgeye geçişine izin vermiyor.