Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Sırbistan'a Osmanlı şehitliği

- Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe: - "Yaklaşık 4 asır sonra 25 bin şehidimizin bulunduğu alanı orijinal bir şehitliğe dönüştüreceğiz. Buraya bir de şehitlik anıtı yapacağız"

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Sırbistan'a Osmanlı şehitliği

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Sırbistan'ın İndjija Belediyesi arasında imzalanan iyi niyet protokolü kapsamında, 25 bin Osmanlı ve 8 bin 500 Avusturya-Macaristan askerinin bulunduğu mezarlık şehitliğe dönüştürülüp buraya şehitlik anıtı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dobruca Sosyal Tesislerinde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve İndjija Belediye Başkanı Vladamir Gak, iyi niyet sözleşmesine imza attı.

Altepe, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, protokolle ekonomi, ticaret, eğitim ve turizm sektörlerinde karşılıklı iş birliği, kültürel, sosyal, sanatsal ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Balkanlardaki ecdat izlerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla önemli bir iş birliğini hayata geçirdiklerini aktaran Altepe, şunları kaydetti:

"Osmanlı'nın yüzyıllarca hüküm sürdüğü, medeniyeti ve adaletli yönetimi götürdüğü Balkan coğrafyasında hayırsever iş adamlarının da sponsorluğuyla bugüne kadar 60'ın üzerinde tarihi eseri restore ettik. Bugün de Karlofça Antlaşması ile kaybettiğimiz topraklarda şehit düşen ecdadımızın izlerini ortaya çıkaracak önemli bir iş birliğine gidiyoruz. Yaklaşık 4 asır sonra 25 bin şehidimizin bulunduğu alanı orijinal bir şehitliğe dönüştüreceğiz. Buraya bir de şehitlik anıtı yapacağız. Böylelikle ecdadımızın izlerini unutturmayacağız. İki belediye arasındaki dostluk ve iş birliğiyle örnek bir çalışmayı hayata geçireceğiz."

- "İyi niyetin kağıt üzerinde kalmayacağından ümitliyiz"

İndjija Belediye Başkanı Vladamir Gak da Bursa ile İndjija arasında iş birliği için ilk adımı atmanın yaşattığı mutluluğunu dile getirerek, "İyi niyetin kağıt üzerinde kalmayacağı noktasında çok ümitliyiz. İndjija da Bursa gibi Sırbistan'ın çok çeşitliliği olan bir şehri. Aynı zamanda tarihi bir yol üzerindeyiz. Biz de 25 bin Türk şehidin mezarının belli olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Protokolle, 1699'da yapılan Karlofça Antlaşması ile son bulan ve 16 yıl süren savaşlarda Sırbistan'da şehit olan 25 bin Osmanlı ile 8 bin 500 Avusturya-Macaristan askerinin askerinin bulunduğu mezarlık, şehitlik olarak yeniden düzenlenecek. Düzenlemenin yanı sıra buraya bir de şehitlik anıtı yapılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AnıtBursa Büyükşehir Belediyesiİndjija BelediyesiSirbistanŞehitlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5