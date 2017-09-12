Bursa Büyükşehir Belediyesinden Sırbistan'a Osmanlı şehitliği

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Sırbistan'ın İndjija Belediyesi arasında imzalanan iyi niyet protokolü kapsamında, 25 bin Osmanlı ve 8 bin 500 Avusturya-Macaristan askerinin bulunduğu mezarlık şehitliğe dönüştürülüp buraya şehitlik anıtı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dobruca Sosyal Tesislerinde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve İndjija Belediye Başkanı Vladamir Gak, iyi niyet sözleşmesine imza attı.

Altepe, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, protokolle ekonomi, ticaret, eğitim ve turizm sektörlerinde karşılıklı iş birliği, kültürel, sosyal, sanatsal ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Balkanlardaki ecdat izlerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla önemli bir iş birliğini hayata geçirdiklerini aktaran Altepe, şunları kaydetti:

"Osmanlı'nın yüzyıllarca hüküm sürdüğü, medeniyeti ve adaletli yönetimi götürdüğü Balkan coğrafyasında hayırsever iş adamlarının da sponsorluğuyla bugüne kadar 60'ın üzerinde tarihi eseri restore ettik. Bugün de Karlofça Antlaşması ile kaybettiğimiz topraklarda şehit düşen ecdadımızın izlerini ortaya çıkaracak önemli bir iş birliğine gidiyoruz. Yaklaşık 4 asır sonra 25 bin şehidimizin bulunduğu alanı orijinal bir şehitliğe dönüştüreceğiz. Buraya bir de şehitlik anıtı yapacağız. Böylelikle ecdadımızın izlerini unutturmayacağız. İki belediye arasındaki dostluk ve iş birliğiyle örnek bir çalışmayı hayata geçireceğiz."

- "İyi niyetin kağıt üzerinde kalmayacağından ümitliyiz"

İndjija Belediye Başkanı Vladamir Gak da Bursa ile İndjija arasında iş birliği için ilk adımı atmanın yaşattığı mutluluğunu dile getirerek, "İyi niyetin kağıt üzerinde kalmayacağı noktasında çok ümitliyiz. İndjija da Bursa gibi Sırbistan'ın çok çeşitliliği olan bir şehri. Aynı zamanda tarihi bir yol üzerindeyiz. Biz de 25 bin Türk şehidin mezarının belli olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Protokolle, 1699'da yapılan Karlofça Antlaşması ile son bulan ve 16 yıl süren savaşlarda Sırbistan'da şehit olan 25 bin Osmanlı ile 8 bin 500 Avusturya-Macaristan askerinin askerinin bulunduğu mezarlık, şehitlik olarak yeniden düzenlenecek. Düzenlemenin yanı sıra buraya bir de şehitlik anıtı yapılacak.