Bursa Hayvanat Bahçesinde doğum mutluluğu

BURSA (AA) - Bursa Hayvanat Bahçesinde son bir ay içinde zebraların 4, nesli tükenmekte olan marmoset maymununun ise bir yavrusu oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye olan Bursa Hayvanat Bahçesinde 110 türden bin 100'ün üzerinde hayvan barınıyor.

10 Kasım 1998'te açılan hayvanat bahçesi, hayvanların refahı gözetilerek, ziyaretçilerin doğaya özleminin karşılanabileceği bir mekan olarak düzenlendi.

Hayvanat bahçesinin konukları arasında yer alan zebraların sayısı, yeni doğumlarla bir ay öncesine göre 7'den 11'e yükseldi. 4 yeni yavrunun yanı sıra bir zebranın daha doğum yapmasını bekleniyor.

Havaların soğuması ile geceleri ısıtılmış kapalı alanlarında kalan zebraların 4 yavrusuna, "Su", "Damla", "Kar Tanesi" ve "Gonca'' adı verildi. Babalarının yanından ayrılmayan sevimli yavrular, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Öte yandan dünyada nesli tükenmek üzere olan ve Türkiye'de zor bulunan ''marmoset maymunu''nun da bir yavrusu oldu. Koruma altında olan, yemleri ısıtılarak verilen özel cins dişi maymun da ''Kıvırcık'' adı verilen yavrusuyla, ısıtılmış alanda tutuluyor.

- Marko'nun 15 yıllık yalnızlığı sona erdi

Bursa Hayvanat Bahçesinin en çok ilgi gören konuklarından olan ve yaklaşık 15 yıldır tek başına kendi alanında yaşayan yaban eşeğinin yalnızlığı geçen hafta Çek Cumhuriyeti'nden getirilen iki dişi eşekle giderildi.

Henüz aralarındaki parmaklıklar nedeniyle bir arada tutulmayan yaban eşekleri, 10 gün sürelik alışma döneminin ardından aynı ortamı paylaşmaya başlayacak.



