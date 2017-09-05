Bursa Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 110 türden yaklaşık bin 100 hayvanı barındıran hayvanat bahçesi, ayda ortalama 70 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kurban Bayramı tatili boyunca ise hayvanat bahçesini 75 bin kişi ziyaret etti. Özellikle çocuklarıyla gezmek için hayvanat bahçesini tercih eden aileler, güzel vakit geçirdi.

Öte yandan, hayvanat bahçesinde penguenler sardalyayla, kaplanlar 5 metrelik direklerin tepesindeki etlerle besleniyor. Beslenme saatlerinde penguenler ve kaplanlar yoğun ilgi görüyor.