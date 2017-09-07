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Bursa-İnegöl yolundaki trafik kazası

- Kazada 7 ferdi hayatını kaybeden Gültekin ailesinin memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde hüzün hakim - Ailenin, üniversiteyi kazanan oğullarını kaydettirmek için Bursa'ya gittikleri öğrenildi

Bursa-İnegöl yolundaki trafik kazası

TOKAT (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 7 ferdi yaşamını yitiren Gültekin ailesinin memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde hüzün hakim.

Kaza haberini alan yakınları, Minareyi Sağır Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde dede İlyas Gültekin'in yaşadığı eve geldi.

Burada fenalaşanlara evin önünde bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Bazı kişiler ambulans ve özel araçla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel de aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Ali Gültekin'in, Uludağ Üniversitesini kazanan oğlu Engin'i kaydettirmek amacıyla ailesiyle Bursa'ya gittiği öğrenildi.

Belediye Başkanı Vidinel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ali Gültekin ve ailesinin oğulları Engin'i üniversiteye kaydettirmek için Bursa'ya gittiklerini belirterek, "Üzgünüz. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Minareyi Sağır Mahallesi Muhtarı İsmail Atlı da Ali Gültekin'in oğlunu kaydettirmek için babasının aracını alarak Bursa'ya gittiklerini aktararak, "Ali'nin kardeşi Emin ve çocukları da varmış. Bir aile yok oldu. Allah kimsenin başına vermesin." dedi.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yarın Zile'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ilçeye asfalt çalışması için giden işçileri taşıyan Fatih Şahin idaresindeki 16 NTM 81 plakalı minibüs ile Ali Gültekin'in kullandığı 60 ZC 155 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki Emin, Satı, Engin, Ebru (8) ve Gülizar ve Ercan Gültekin (14) yaşamını yitirmişti.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile 17 işçi, Bursa ve İnegöl'deki hastanelere kaldırılmıştı.

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