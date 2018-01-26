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Bursa iş dünyasından "Zeytin Dalı Harekatı"na destek

- OSB SİAD'ları Bursa Platformu Başkanı Bayrak: - "TSK'nin terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz ve bu kararın arkasında olduğumuzu açıklıyoruz"

Bursa iş dünyasından

BURSA (AA) - Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Dernekleri (OSB SİAD) Bursa Platformu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Platform ve Bursa OSB Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Abdullah Bayrak, platformu oluşturan 13 OSB SİAD adına yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini belirtti.

Bayrak, Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanarak, evrensel hukuk ve BM Güvenlik Konseyinin terörle mücadele kararları doğrultusunda Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını ve başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden operasyonlarla Türkiye'nin terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini vurgulayan Bayrak, "Bursa ve ülkemizin daha çok kalkınması ve gelişmesi için üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayi kesimini oluşturan OSB'lerin temsilcileri, ülkemizin ulusal güvenliğini korumak amacıyla devletimizin aldığı karar doğrultusunda TSK'nin terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz ve bu kararın arkasında olduğumuzu açıklıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğiyle güvenliğini tehdit eden terör gruplarına sessiz kalmayacağını belirten Bayrak, şunları kaydetti:

"Tarihi başarılarla dolu şanlı TSK'nin, sonuna kadar haklı olduğumuz ve bölgede özlenen barış, huzur ve refah ortamının yeniden tesis edilmesine de katkı sağlayacak Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz yoktur. Türk milleti söz konusu vatan olduğunda her zaman olduğu gibi şimdi de tek yürek olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bizler de dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Bu vesileyle başlatılan harekatta şehit verdiğimiz askerlerimize ve tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın, ülkemizin birlik ve beraberliği daim olsun."


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BursaDestekZeytin Dalı Harekatı
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