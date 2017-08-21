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Bursa Kapalı Çarşı'daki yangın

- İvazpaşa ile Yorgancılar Çarşıları arasında kalan bölümde çıkan, 52 dükkanın içindeki eşyalarla birlikte küle döndüğü yangından sonra başlatılan ve 122 dükkanı kapsayan restorasyon projesi tamamlandı

Bursa Kapalı Çarşı'daki yangın

BURSA (AA) - Bursa'da, İvazpaşa ile Yorgancılar Çarşıları arasında kalan bölümde çıkan, 52 dükkanın içindeki eşyalarla birlikte küle döndüğü yangından sonra başlatılan ve 122 dükkanı kapsayan restorasyon projesi tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İvazpaşa ve Yorgancılar Çarşıları arasında kalan bölgede 2015 yılının ekim ayında çıkan yangında, 52 dükkan içindeki eşyalarla birlikte küle döndü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının ardından valiliğin de desteğiyle esnafın zararı İçişleri Bakanlığı tarafından karşılandı, zarar gören dükkanların yanı sıra bölgenin bütünüyle dönüşümü için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

Yangının hemen ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından projeleri hazırlanıp ihalesi yapılan bölgede, restorasyon çalışmaları başlatıldı. Sadece yanan 52 dükkanı değil, 122 dükkanı kapsayan bölgenin tamamı, zeminden kubbe ve cephe duvarlarına kadar ilk günkü orijinal haline getirildi.

-"Orijinal haline döndü"

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas ile restorasyonu tamamlanan çarşıda incelemelerde bulundu.

Altepe, kent ziynetlerinin ayağa kaldırılması çalışmaları kapsamında Ulucami, Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin ecdada yakışır hale getirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İvazpaşa, Sipahi Çarşısı ve Yorgancılar Çarşısı olarak da bilinen çarşının Cumhuriyet Caddesi'ne bakan bölümü el değmedik tek yerdi. Bu bölgenin de aslına uygun restore edilmesi için projelerimizi hazırlayıp, ihaleyi de yapmıştık. Bu sırada yangın çıktı. Yangının ardından hemen uygulama projesine başladık. Kubbelerden zemine, cephe duvarlarından tabelalara kadar tarihi çarşı ilk günkü orijinal haline döndü. Yavaş yavaş esnafımız da dükkanlarını açmaya başladı. Bölgede ticaret yeniden canlanıyor. Çarşımızın en sıkıntılı bölgesi de güzel bir görüntüye kavuşmuş oldu."


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