Bursa merkezli fuhuş operasyonu

BURSA (AA) - Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadın ve kız çocuklarını fuhşa zorladıkları öne sürülen 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kendilerini "menajer" olarak tanıtan şüphelilerin, aralarında yabancı uyruklu kadın ve kız çocuklarının bulunduğu 30 kişiye, 6 il arasında transfer ederek zorla fuhuş yaptırdığını belirledi.
Yaklaşık 3 aylık teknik takip sonucunda Bursa, Antalya, Ankara, İstanbul, Manisa ve Samsun'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, uyuşturucu ile "fantezi ruleti" ele geçirildi.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan birbirlerine fotoğraflarını gönderdikleri, beğenilen kadın ve kız çocuklarının diğer illere transferini sağladıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.