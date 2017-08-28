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Bursa'da 1,7 tonluk boğa 25 bin liraya satıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kurban pazarında satışa sunulan 1 ton 700 kilogramlık boğa, 25 bin liradan alıcı buldu.Yunuseli Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına Özcan Bulut tarafından Muş'un Korkut ilçesinden getirilen...

Bursa'da 1,7 tonluk boğa 25 bin liraya satıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kurban pazarında satışa sunulan 1 ton 700 kilogramlık boğa, 25 bin liradan alıcı buldu.

Yunuseli Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına Özcan Bulut tarafından Muş'un Korkut ilçesinden getirilen "Babacan" adlı boğa, iri yapısıyla vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, Bursa'ya 40 büyükbaş kurbanlık getirdiğini belirtti.

Kurbanlıkların arasında 1 ton 700 kilogramlık boğanın da bulunduğunu ifade eden Bulut, "Babacan, 3 yaşında. İlk defa bu kadar cüsseli bir hayvan yetiştirdim. Babacan'ı 25 bin liradan sattık." dedi.

Hayvanları yonca samanı ve kırma arpayla beslediklerini anlatan Bulut, "Tabii Babacan'a biraz özen gösterdik. Özen göstermeseydik bu hale gelmezdi. Hayvanları 1,5 yıl yaylalara bırakıyoruz, daha sonra ahırlara alıp besliyoruz. Pazara kurbanlık almaya gelenler Babacan'ı gördüklerinde önce şaşırıyor daha sonra da 'maşallah' diyor." şeklinde konuştu.

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