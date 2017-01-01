Bursa'da 2016'nın son 2017'nin ilk bebeği dünyaya geldi

BURSA (AA) - Bursa'da, 2016'nın son bebeği "İkra", 2017'nin ilk bebeği ise "Gökalp" oldu.

Yeni yıla girilmesine dakikalar kala Zübeyde Hanım Doğumevinde, Nagihan-Halil Yeşil çiftinin çocukları dünyaya geldi. Yeşil çifti kız çocuğuna "İkra" ismini verdi.

Yeni yılın ilk dakikalarında ise Neriman-Gökhan Şahin çiftinin "Gökalp" adını verdikleri erkek bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, doğumevine gelerek yeni yılı sayılı dakikalar kala 2016'nın son bebeğini ziyaret etti. İkra bebeğe çeyrek altın takan Altepe, aileye de çiçek ve bebek bakım seti hediye etti. Altepe, Gökalp bebeğe de altın takıp, anne Neriman Şahin'e çiçek ve bebek bakım seti hediye etti.

Altepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016'nda ülke olarak birçok sıkıntı yaşandığını hatırlattı.

Türkiye'nin ciddi bir imtihandan geçtiğini belirten Altepe, "Birlik ve beraberlik içinde bu sorunlardan güçlü bir şekilde çıktık. Ülkemizde gelişme, büyüme ve huzur devam ediyor. 2017 de inşallah daha da huzurlu bir yıl olacak. Ülkemiz ve dünya mazlumları açısından güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İnşallah savaşlar biter, akan kanlar durur ve Türkiye alması gereken rolü en güzel şekilde alır, almaya da devam ediyor. Tüm Bursalı hemşehrilerimizin huzur ve afiyet içinde çocuklarıyla, aileleriyle güzel bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Altepe'ye, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun eşlik etti.