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Bursa'da 81 okulun çevresine MOBESE kuruldu

- Vali Küçük: - "Bursa'nın hassas noktalarındaki 81 okulun çevresi, MOBESE ile denetlenecek. Burada çocuklarımızın güvenliğine, geleceğine yönelik herhangi bir olumsuzluğa izin vermeyeceğiz"

Bursa'da 81 okulun çevresine MOBESE kuruldu

BURSA (AA) - Bursa Valisi İzzettin Küçük, 81 okulun çevresinin, yeni kurulan MOBESE ile denetleneceğini söyledi.

Küçük, bir otelde, ulusal ve yerel medyanın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Bursa'nın kamu yatırımlarının 11,5 milyar lirayı bulduğunu belirterek, bunun önemli bölümünün ulaşım, sağlık ve eğitimle ilgili olduğunu söyledi.

Kentte 50'ye yakın okulun yapımının sürdüğünü belirten Küçük, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Şu anda 21 okul, hayırseverler tarafından yaptırılıyor. 2018'in Eylül ayında 130 civarında okul bitmiş olacak." dedi.

Riskli görülen bazı okullarla ilgili yıkım kararı alındığını anımsatan Küçük, bu okulların yerine hızla yenisinin yapılacağını aktardı.

Küçük, Bursa'nın trafik sorununun çözümüne yönelik çalışma yapılması talimatını verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verdim. Alternatif üretmek zorundayız trafikte. Yeni park yerleri oluşturmalıyız. Bu konu bizim için çok önemli. Uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili önemli adımlar atacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi korumalıyız. Bursa'nın hassas noktalarındaki 81 okulun çevresi, MOBESE ile denetlenecek. Burada çocuklarımızın güvenliğine, geleceğine yönelik herhangi bir olumsuzluğa izin vermeyeceğiz. İldeki her okulda bir polis görevlendirildi. Çocuklarımız huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitim görecek."

Sağlık alanında da 7 büyük yatırımın sürdüğünü aktaran Küçük, proje ve ihale aşamasında çok sayıda yatırım bulunduğunu anlattı.

Küçük, toplantıda, kentin sorunlarına yönelik medya temsilcileri ve köşe yazarlarının çözüm önerilerini dinledi, notlar aldı.

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