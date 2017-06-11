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Bursa'da azot yüklü tanker devrildi

- Kazanın ardından tankerde meydana gelen gaz sızıntısı görevlilerce tahliye edildi

Bursa'da azot yüklü tanker devrildi

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde azot yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İznik-Adapazarı karayolunun 22'nci kilometresi Kaynarca Mahallesi mevkisinde Mahir Arslan (45) yönetimindeki 31 AJ 554 azot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaz görevlileri de kaza yerine gelerek tankerdeki gazı tahliye etti.

Kaza nedeniyle karayolu 4 saat trafiğe kapanırken, sürücü Arslan İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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