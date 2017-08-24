Bursa'da balık ölümleri

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinden geçen Canbalı Deresi'nde yüzlerce balık kıyaya vurdu.

Alınan bilgiye göre, Canbalı Deresi'ne avlanmak için giden balıkçılar, çeşitli türlerdeki balıkların kıyaya vurduğunu görünce, durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden yetkililer, ölü balıklar ve dere suyundan numuneler alarak inceleme yapılması için ilgili laboratuvara gönderdi.

Karacabey Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Cemer Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine gelen talep doğrultusunda söz konusu derede inceleme yaptıklarını söyledi.

Müdürlüğe bağlı su ürünleri mühendislerinin de araştırma yaptığını belirten Erken, "Mühendislerimiz, dereye gidip sudan ve balıklardan numune aldılar. Fakat balıklar koktuğu için numunelerin çok sağlıklı olacağını düşünmüyoruz. Balıkların, Balıkesir tarafındaki akarsulardan ölü olarak geldiğini düşünüyoruz. Numunelerin anlizleri sonuçlanınca gerekli çalışmayı yapacağız. Araştırmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.