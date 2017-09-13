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Bursa'da Balkan Gençlik Oyunları Festivali düzenlenecek

- Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe: - "Özellikle son 8 yıldır Bursa, Türkiye ile Balkanlar arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor. Gençlik Oyunları Festivali de ortak gelecek oluşturma ve birlikte mücadele etme kültürüne katkı sağlayacak"

Bursa'da Balkan Gençlik Oyunları Festivali düzenlenecek

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Başbakanlık, Yurt Dışı Türk ve Akraba Toplulukları Daire Başkanlığı, TİKA, Gençlik Kulüpleri Federasyonu, gençlik dernekleri ve Balkan ülkelerinde yer alan derneklerin katkılarıyla "Balkan Gençlik Oyunları Festivali" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dobruca Sosyal Tesislerinde, Türk ve Balkan gençliğinin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması hedefiyle projelendirilen festivale ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile 35 okul müdürünün katıldığı toplantıda, ekim ayında Makedonya ve Kosova'ya yapılacak ziyaretler ile 23 Nisan haftasında 10 Balkan ülkesinden Bursa'ya gelecek çocuklarla ilgili programlar ele alındı.

Balkan ülkelerinde ortak dil Türkçenin kullanılmasına ortam hazırlanmasının amaçlandığı projede, ortak payda kültürel değerlerin tanıtılması ve yaşatılması, Balkan ülkelerindeki gençlerin sağlıklı koşullar altında örgütlenerek haklarının ve sorumluluklarının bilincine varması ile uluslararası mücadelede birlikte güçlü lobilerin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Altepe, festivale ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle son 8 yıldır Bursa, Türkiye ile Balkanlar arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor. Gençlik Oyunları Festivali de ortak gelecek oluşturma ve birlikte mücadele etme kültürüne katkı sağlayacak. Bugüne kadar tüm Balkan coğrafyasında önemli yatırımları hayata geçirdik. Ecdadımızın tüm izlerini ortaya çıkarıyoruz. Ecdat emaneti olan harap haldeki eserleri bir bir ayağa kaldırıyoruz. Bunun yanında sünnet, kandil, mevlit, aşure gibi ne tür etkinlik yapıyorsak tüm Balkan ülkelerinde de bu gelenekleri yaşatıyoruz. Biz ecdadımızın emanetine sahip çıkıyoruz. Bu festival de ecdadımızın emaneti olan genç kuşağın daha donanımlı hale gelmesine katkı sağlayacaktır."

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Balkan Gençlik Oyunları FestivaliBursa Büyükşehir Belediyesi
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