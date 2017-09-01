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Bursa'da bayram namazı

- Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen Bursalılar, kentin camilerini doldurdu

Bursa'da bayram namazı

BURSA (AA) - Bursa'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camilere akın etti.

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Ulu Camii, Emir Sultan ve Yeşil camileri başta olmak üzere kentin camilerini doldurdu. Sabahın erken saatlerinde dolan camiler, 7'den 70'e herkesi bayram namazında buluşturdu.

Atatürk Caddesi'ndeki Ulu Camii de erken saatlerden itibaren vatandaşlar tarafından dolduruldu.

Bayram namazı öncesi İslam alemi için dualar edildi. Bayram namazı hutbesinde ise kurban kesmenin önemine vurgu yapıldı.

Namaz sonrası camilerin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

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