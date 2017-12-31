Bursa'da çıkan yangında 2 çocuk ağır yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında, ağır yaralanan Suriyeli 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesine bağlı Şükraniye Mahallesi Yılmaz Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki Suriyeli bir ailenin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden dumanların çıktığını gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, kapısını kırarak girdikleri dairede bulunan Müde A. (4) ile kardeşi Fedua A'yı (5) dışarı çıkardı.

İki kız kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumandan etkilendiği ve vücutların çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu belirlenen çocukların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan, çocukların annesi Ayşe A.'nın yangın sırasında alışveriş yapmak için pazara gittiği öğrenildi.