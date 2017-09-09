Bursa'da darp ve gasp iddiası

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişinin, internetten tanıştığı kadın ve arkadaşınca dövüldüğü ve cep telefonları ile parasının gasbedildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, E.G.S. (39), internetten tanıştığı K.D. (23) adlı kadınla, onun alacağını tahsil etmek üzere F.M. (31) ve F.E. (26) ile bir kafede buluştu.

Daha sonra söz konusu 4 kişi, F.E'ye ait Altıparmak Mahallesi'ndeki eve gitti. F.E, iddiaya göre evin terasında E.G.S'yi demir sopayla darbedip 2 cep telefonunu, bin 200 lirasını ve cüzdanını gasbetti.

Diğer şüphelilerle organize hareket ettiği belirlenen kadın da kandırarak eve getirdikleri E.G.S'nin çantasını gasbetti. Şüpheliler daha sonra darbettikleri E.G.S'yi evden gönderdi. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giden E.G.S. şikayette bulundu.

Ekipler, şüphelileri Kuruçeşme Mahallesi'nde gözaltına aldı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.