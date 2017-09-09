Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Bursa'da darp ve gasp iddiası

- Bir kişinin, internetten tanıştığı kadın ve 2 arkadaşı tarafından dövüldükten sonra cep telefonları ve parasının gasbedildiği öne sürüldü - Gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da darp ve gasp iddiası

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişinin, internetten tanıştığı kadın ve arkadaşınca dövüldüğü ve cep telefonları ile parasının gasbedildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, E.G.S. (39), internetten tanıştığı K.D. (23) adlı kadınla, onun alacağını tahsil etmek üzere F.M. (31) ve F.E. (26) ile bir kafede buluştu.

Daha sonra söz konusu 4 kişi, F.E'ye ait Altıparmak Mahallesi'ndeki eve gitti. F.E, iddiaya göre evin terasında E.G.S'yi demir sopayla darbedip 2 cep telefonunu, bin 200 lirasını ve cüzdanını gasbetti.

Diğer şüphelilerle organize hareket ettiği belirlenen kadın da kandırarak eve getirdikleri E.G.S'nin çantasını gasbetti. Şüpheliler daha sonra darbettikleri E.G.S'yi evden gönderdi. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giden E.G.S. şikayette bulundu.

Ekipler, şüphelileri Kuruçeşme Mahallesi'nde gözaltına aldı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gasp
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5