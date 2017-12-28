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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

- Özel harekat polisinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 38 şüpheli yakalandı

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

BURSA (AA) - Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında Suriye uyrukluların da olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Osmangazi ve Yıldırım ile İnegöl ilçelerinde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet güçleri önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlileri söz konusu evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi.

Ekipler, 17'si Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir apartmanın alt alta iki dairesinde, 21'i ise bu ilçe ile Yıldırım ve İnegöl'deki diğer adreslerde olmak üzere 38 şüpheliyi yakaladı.

Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde arama yapıldı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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