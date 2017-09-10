Bursa'da dolandırıcılık iddiası

BURSA (AA) - Bursa, Balıkesir ve Kocaeli'de büyükbaş hayvan alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Bursa'dan M.P. (50), S.K. (31) ve Balıkesir'den S.Ç. (42) ile telefonla iletişime geçen şüpheli kasap Y.K. (43), kendisini Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir firmanın müdürü olarak tanıttı ve yeni açılacak iş yeri için kurban edilmek üzere büyükbaş hayvan alacağını söyledi.

Bursa ve Balıkesir'deki satıcıların adreslerine gönderdiği nakliye araçlarına yüklettiği 33 bin 500 lira değerindeki 3 dananın parasını banka hesaplarına yatıracağını söyleyen Y.K, hayvanları Gebze Küçük Sanayi mevkisinde teslim aldı. Şüphelinin danaların parasını hesaba yatırmaması üzerine M.P, S.K. ve S.Ç. polise gidip şikayetçi oldu.

Bu kişinin Bursa'dan F.M.Y'yi (48) de aynı yöntemle dolandırmaya çalıştığı bilgisini alan ekipler, çalışma başlattı. Y.K'nin, F.M.Y'nin çiftliğine gönderdiği kamyonetin sürücüsü çiftlikten bir danayı alarak ayrıldı. Polisin 2 araçla takip ettiği kamyonetin, Gebze hayvan pazarı yakınlarında bir araziye geldiği tespit edildi. Bir saat sonunda bir kişinin danayı alarak uzaklaştığını fark eden polis ekipleri, Y.K'yi suçüstü yakaladı.

Bursa'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.