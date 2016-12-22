Bursa'da fuhuş operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen operasyonda zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin Merinos Parkı, Merinos Kavşağı, Yeni Yalova Yolu ve Beşyol Kavşağı'nda otostop yapan kadınlar ile travestilere fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı.

Ekipler, bu kişilerin, hayat kadınlarını tehdit, baskı ve uyuşturucu vererek fuhuş yapmaya zorladıklarını, kendilerine göre bölge paylaşımı yaptıklarını, fuhuş yapan kişilerden "yer parası" ve "bekleme parası" adı altında ücret aldıklarını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin fuhuş pazarlıklarını da polis kameralarıyla kaydetti. Bunun üzerine bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü travesti, biri kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu, uyuşturucu almak için kullanılan düzenekler, ruhsatsız tabancalar ve mermiler ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin suçta kullandığı değerlendirilen 4 araca geçici olarak el konulurken, 21 mağdur ile bu kişilerle ilişkiye giren 45 kişinin bilgi sahibi olarak ifadesi alındı. Zanlıların fuhuş yaptırdıkları değerlendirilen 13 ev mühürlendi, fuhuş amaçlı yola çıkan kadınlara da 2 ayda 198 bin lira ceza kesildi.

Gözaltına alınan İ.V, Ö.B, T.E, F.Ç, Ö.V, Y.K, Y.K, K.K, İ.K, A.D, İ.K, A.O, H.K, E.B, C.T, F.Ö. ve E.K, "insan ticareti yapmak, zorla fuhşa teşvik ve aracılık, fuhuş için yer temin etmek, uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak ile ruhsatsız silah bulundurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.