Bursa'da gasp anı güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde marketten bıçak tehdidiyle para gasbeden zanlı yakalandı, gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Selamet Mahallesi'ndeki A.T'ye (46) ait markete yüzünü bezle kapatarak giren K.Ö. (41), iş yeri sahibini bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirerek para gasbedip kaçtı.
İş yeri sahibi A.T. ve marketteki müşteriler, kovalamaca sonucu K.Ö'yü yakaladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, K.Ö'yü gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde K.Ö'nün, market sahibi A.T'ye bıçak savurması, ardından para gasbedip kaçması yer alıyor.