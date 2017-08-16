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Bursa'da halk otobüsündeki yankesicilik güvenlik kamerasında

- Görüntülerden kimliği tespit edilen zanlı yakalandı

Bursa'da halk otobüsündeki yankesicilik güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişinin halk otobüsünde yanında oturan kişinin parasını yankesicilik yöntemiyle alması güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Jamal H. (49), Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yıldırım ilçesindeki evine gitmek için halk otobüsüne bindi.

Otobüsteki bir koltuğa oturan Jamal H'nin yanına şapka takan Murat K. (40) oturdu. Otobüsün hareket etmesinin ardından Murat K, elinde bulunan ceketiyle sol elini kapatarak Jamal H'nin cebindeki 4 bin 500 lirayı aldı.

Murat K, parayı aldıktan sonra ilk durakta indi. Bir süre sonra paralarının cebinde olmadığını fark eden Jamal H, otobüs şoförüne de haber vererek paraları aracın içinde aramaya başladı. Diğer yolcuların da yardım ettiği Jamal H. paralarını bulamayınca durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri otobüsün kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Tanınmamak için şapka takan kişinin daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunan Murat K. olduğu belirlendi. Polis, Murat K'yi Yıldırım ilçesindeki evinin yakınlarında gözaltına aldı.

Bu arada, Jamal H. ile Murat K'nin otobüse binmesi, Murat K'nin ceketiyle sol elini kapatarak Jamal H'nin cebinden paraları alması ve araçtan inmesi, paraların olmadığını fark eden müştekinin otobüsün içinde vatandaşlarla arama yapması aracın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Murat K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
BursaGüvenlik KamerasıYankesicilik
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