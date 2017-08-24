Bursa'da hesabı ödeyemeyen müşterilerin darbedildiği iddiası

BURSA (AA) - Bursa'da, hesabı ödeyemeyen müşterileri darbedip iş yerine kilitledikleri öne sürülen restoran sahibi ve garson gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesindeki restoranın önünden geçen bir vatandaş, içeriden seslenen kişinin zorla tutulduğunu söyleyerek yardım istemesi üzerine durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine adrese yönlendirildi.

Ekipler, iş yerinde kilitli bulunan Mustafa H'nin (52) de yardımıyla içeri girdi. Tarık B'nin (32) yerde hareketsiz yattığını gören ekipler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa H'ye ayakta müdahale etti, Tarık B'yi hastaneye kaldırdı.

Mustafa H'nin, polis ekiplerine, Tarık B. ile akşam saatlerinde restorana geldikleri, hesabı ödeyemedikleri için 3 kişi tarafından darbedildikleri, cep telefonu, para ve otomobillerinin anahtarlarının alındığı ve zanlıların kendilerini restorana kilitledikten sonra uzaklaştıklarını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, bir süre sonra O.N.K. (32) ve A.B'yi (48) gözaltına aldı. Diğer zanlı Y.K'nin (39) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.