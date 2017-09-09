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Bursa'da huzur operasyonu: 46 gözaltı

- Bin polisin katılımıyla yapılan huzur operasyonunda 46 kişi yakalandı

Bursa'da huzur operasyonu: 46 gözaltı

BURSA (AA) - Bursa'da bin polisin katılımıyla yapılan huzur operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Ulu Şehir Bursa Uygulaması" kapsamında kentte huzur ve asayişin sağlanması için çeşitli şubelerden bin polisin katılımıyla merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde operasyonlar yaptı.

Operasyonlarda Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan 5 bin 24 kişiden aranması bulunan 46 kişi yakalandı.

Trafik ekiplerinin yol güzergahlarında yaptığı uygulamalarda da 900 aracın sorgulaması yapılırken, 103 araca çeşitli kusurlardan dolayı 46 bin 623 lira para cezası kesildi.

Kapalı mekanlara yapılan baskınlarda ise 156 kahvehane ve internet kafe ile 25 umuma açık iş yeri denetlendi. 11 iş yerine ruhsatsızlık ve kimlik bildiriminden tutanak tutuldu.

Yol kenarlarında fuhuş amaçlı pazarlık yaptıkları belirlenen 6 kadın ve 8 travestiye de 3 bin 178 lira para cezası verildi.

Operasyon sonunda 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet kurusıkı tabanca, dolu fişekler, satır, bıçak ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
BursaGözaltıHuzur Operasyonu
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