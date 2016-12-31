Bursa'da huzur operasyonu

BURSA (AA) - Bursa merkez ve ilçelerinde, yılbaşı öncesinde 3 bin 500 polisin katılımıyla yapılan huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde eğlence merkezleri başta olmak üzere, birçok bölgede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 bin kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 622 araç arandı. Çeşitli suçlardan toplam 65 kişi gözaltına alındı.

Denetim yapılan 126 iş yerinden 3'üne idari ceza uygulandı.

Ayrıca, 21 araca 10 bin lira para cezasının uygulandığı operasyon kapsamında, 3 pompalı tüfek, 2 tabanca, 125 şişe çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak içki, 20 paket kaçak sigara ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullanan ve satan 12 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.