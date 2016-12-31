Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Bursa'da huzur operasyonu

- İl merkezi ve ilçelerde, yılbaşı öncesinde 3 bin 500 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı

Bursa'da huzur operasyonu

BURSA (AA) - Bursa merkez ve ilçelerinde, yılbaşı öncesinde 3 bin 500 polisin katılımıyla yapılan huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde eğlence merkezleri başta olmak üzere, birçok bölgede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 bin kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 622 araç arandı. Çeşitli suçlardan toplam 65 kişi gözaltına alındı.

Denetim yapılan 126 iş yerinden 3'üne idari ceza uygulandı.

Ayrıca, 21 araca 10 bin lira para cezasının uygulandığı operasyon kapsamında, 3 pompalı tüfek, 2 tabanca, 125 şişe çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak içki, 20 paket kaçak sigara ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullanan ve satan 12 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
65 GözaltıBursaBursa Emniyet MüdürlüğüGözaltıHuzur OperasyonuKaçak IçkiKaçak SigaraOperasyonUyuşturucuYılbaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.