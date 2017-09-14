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Bursa'da "Huzur Operasyonu"

- İl Emniyet Müdürlüğünce, terör ve özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda çok sayıda kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, umuma açık alanlarda kontroller gerçekleştirildi

Bursa'da

BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 200 polisin katılımıyla "Huzur Operasyonu" yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli aralıklarla operasyonlar düzenleniyor.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 200 polisle merkez Yıldırım ilçesindeki bazı mahallelerde huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Gruplara ayrılan ekipler, mahallelerde şüpheli gördükleri çok sayıda kişinin üst aramasını yaptı, kimliklerini sorguladı.

Şüpheli araçları durdurarak arama yapan ekipler, umuma açık alanlarda da kontroller gerçekleştirdi.

Operasyon ve uygulamaların bundan sonra da sıklıkla devam edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Emniyet MüdürlüğüHuzur Operasyonu
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