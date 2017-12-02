Bursa'da işçileri taşıyan midibüs devrildi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, işçileri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir fabrikanın gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği ile plakası henüz belirlenemeyen midibüs, Mudanya Yolu olarak da bilinen Sanayi Caddesi'nde hafif raylı sistem BursaRay'ın İhsaniye İstasyonu yakınında önündeki araca çarptıktan sonra devrildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mudanya Yolu trafiğe kapandı.