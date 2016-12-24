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Bursa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde yapımı devam eden 7 katlı adliye lojmanlarının...

Bursa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde yapımı devam eden 7 katlı adliye lojmanlarının kanalizasyon çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Çevredekiler, bu sırada bir işçinin göçük altında kaldığını bildirdi.

Olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından göçük altındaki Mustafa Bay'ın (44) cesedine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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BursaGöçükİnşaatNilüfer
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