Bursa'da kapkaç anları güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki kadının para ve çantasını kapkaç yöntemiyle alan kişi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, S.Ç. (66) 29 Aralık'ta para çekmek için Alacamescit Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir bankaya ait ATM'ye gitti.

S.Ç'nin ATM'den parayı aldığı sırada yanına yaklaşan Ö.G. (29), kadının elindeki paraları alarak olay yerinden kaçtı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde, yine aynı mahallede yolda yürüyen J.D'nin (49) arkasından yaklaşan bir kişi kadının kolundaki çantayı alarak kaçtı.

J.D'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede her iki olayı da Ö.G'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ekipler hurdacılık yapan Ö.G'yi Osmangazi ilçesinde gözaltına aldı.

Bu arada, kapkaç anlarının görüntüleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.