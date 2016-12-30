Bursa'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

BURSA (AA) - Bursa'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, kent merkezindeki bazı ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Bugün ve hafta sonunda etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle kentin bazı noktalarındaki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Yapılan değerlendirmede merkez Yıldırım ilçesinin Ankara yolu üzerindeki tüm okullar, Osmangazi ilçesinin Ankara-Bursa-İzmir yolunun Uludağ bölümünde kalan eğitim kurumları ile Nilüfer'de de taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi. Nilüfer'de okula gidemeyen öğrenciler de idari izinli sayılacak.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan yolda da kar ve tipi etkili oluyor.

Jandarma ekipleri, Uludağ yönüne zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Uludağ'a güvenli ulaşım için özel araçlar yerine teleferiğin tercih edilmesi istendi.







