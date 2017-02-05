Bursa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

BURSA (AA) - Bursa'da şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi Birinci Uçak Sokak'ta oturan Rahim Tunalı (65) ile eşi Zeynep Tunalı'dan (71) uzun süre haber alamayarak eve gelen damatları, kayınpederi ile kayınvalidesini hareketsiz halde bulunca durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Zeynep Tunalı'yı banyoda, Rahim Tunalı'yı da oturma odasında ölü buldu.
Lodos nedeniyle evdeki şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen çiftin cenazesinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.