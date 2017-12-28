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Bursa'da "kart kopyalama" operasyonu

- Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri, Elazığ, Antalya ve İçel'de bankalara ait ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek, bilgileri kopyaladıkları kartlarla vatandaşların hesaplarındaki paraları çektikleri iddia edilen 2 kişi Bursa'da yakalandı - Zanlılardan A.K. sorgulamasında, kullandıkları düzeneğin elektronik aksamını Çin'den temin ettiği malzemelerle imal ettiğini, yine yurt dışında ATM'lerde bulunan kart haznesinin kalıbını yaptırdığı, ATM'lerdeki hazneyi ise kendisinin yaptığı kalıpla değiştirdiğini anlattığı öğrenildi - Zanlılar tutuklandı

Bursa'da

BURSA (AA) - Bursa'da, bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştirerek, kart bilgilerini kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir bankaya ait ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren A.K'yi operasyonla suçüstü yakaladı.

Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada, şüphelinin suç ortağı olduğu iddiasıyla M.E'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin günü birlik kiraladıkları evde ve otomobilde yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullanılan 2 bilgisayar, 1 kart yazma makinesi ve adaptörü, 1 kart yazma programı, 16 gizli kamera düzeneklerinden veri aktarılmasını sağlayan kablo, 6 gizli kamera düzeneği devresi, 4 batarya ile düzenek hazırlamada kullanılan slikon tabancası, çift taraflı bant, 2 yapıştırıcı, lehim tabancası ve lehim ele geçirildi.

Adana'da ikamet ettikleri belirlenen şüphelilerin, Ankara, İzmir, İstanbul, Denizli, Kayseri, Elazığ, Antalya ve İçel'de aynı yöntemle 35 kişinin kart bilgilerini kopyalayıp, hesaplarından 90 bin lira çektikleri tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan A.K. sorgulamasında, kullandıkları düzeneğin elektronik aksamını Çin'den temin ettiği malzemelerle imal ettiğini, yine yurt dışında ATM'lerde bulunan kart haznesinin kalıbını yaptırdığını, ATM'lerdeki hazneyi ise kendisinin yaptığı kalıpla değiştirdiğini anlattığı öğrenildi.

A.K'nin yine aynı suçtan 2014'te Bursa polisince düzenlenen operasyonda 5 kişiyle yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ile M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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