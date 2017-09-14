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Bursa'da kaybolan kişinin cesedi bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Kayapa Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanlar, hareketsiz yatan birini gördü....

Bursa'da kaybolan kişinin cesedi bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kayapa Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanlar, hareketsiz yatan birini gördü.

Durumun bildirmesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcı, cesedin alzaymır hastası Refik Bektil'e (74) ait olduğunu belirledi.

Ceset, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İddiaya göre, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve geçen ay merkez Osmangazi ilçesinde oturan kızlarını ziyaret eden Bektil, kahvehaneye gitmek üzere ayrıldığı eve dönmemişti.


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