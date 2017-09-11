Bursa'da, kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

BURSA (AA) - Bursa'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karacabey ilçe merkezinden Yeniköy-Boğaz yönüne seyreden Oğuz Alan (35) yönetimindeki 16 CMK 89 motosiklet, Y.E.E. idaresindeki 16 SPP 56 plakalı kamyonete arkadan çarpıp karşı şeride geçti.
Bu şeritte motosiklete karşı yönden gelen Y.O. idaresindeki 43 HS 949 plakalı kamyonet çarptı.
Ağır yaralanan Alan, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybetti.