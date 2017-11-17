Bursa'da LPG tüplerinin kullanımına sıkı takip

BURSA (AA) - Bursa'da, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüplerinin, terör örgütlerince amacı dışında kullanılmasını engellemek için birtakım yaptırımlar uygulanacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, LPG tüplerinin amacı dışında terör örgütlerince kullanılmasının engellenmesi ve bunların izlenilebilirliği için "LPG Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Karar" yayımlandığı bildirildi.

Bu kararla, kent sınırları içinde bulunan bayilerce doldurulması gereken LPG Tüp Satış Bildirim Cetveli'nin kontrolünün yapılması, tüplerin izlenebilirliği ve yaşam döngüsünün takip edilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Bunun yanı sıra LPG tüp bayilerinin ve LPG tüplerinin takip ve kontrol edilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararlarıyla İlimiz El Yapımı Patlayıcılarla Mücadele Komisyonu kararlarına uyulmasının sağlanması, LPG tüplerinin amacı dışında terör eylemlerinde kullanılmasının engellenmesi hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, şunlar sıralandı:

"İlimizde LPG tüpüyle ilgili dolum yapılan dolum tesisi, bakım yapılan bakım yeri, muayene yapılan muayene yeri, dağıtıcı tarafından yapılan depolama ve dağıtım ile satış yapan bayilik yetkisine haiz gerçek ve tüzel kişiler, LPG tüplerinin son kullanıcıya kadar oluşturulacak takip sistemiyle izlenebilirliklerini temin etmelidir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya EPDK tarafından bildirilen tarihte uygulamaya geçecek elektronik takip sistemi oluşturulana kadar bayiler ve dağıtıcıların LPG Tüp Satış Bildirim Cetveli ile bu izlenebilirliği sağlaması gerekmektedir.

LPG tüp bayileri ve dağıtıcıları, konutlarda adrese teslim yapılan tüp ve bayi iş yerlerindeki piknik tüpü satışlarında, ilk satışlar hariç olmak üzere, boş tüp teslim alınmadan yeni tüp teslim etmemelidir.

LPG tüp bayileri ve dağıtıcıları, ticari ve sanayi işletmelere, ihtiyacından fazla tüp satışı ve teslimi yapmamalı, ilk satışlar hariç olmak üzere boş tüp teslim alınmadan yeni tüp teslim edilmemelidir.

Kullanıcıya LPG tüpü satışlarında, kullanıcının T.C. kimlik numarası ya da kredi kartı bilgileri ile ad ve soyadının LPG tüp bayisi tarafından kayıt altına alınmasının zorunlu olduğuna ilişkin düzenlemenin LPG tüpü bayilik sözleşmelerinde bulunması ve mevcut sözleşmelere ise ek madde olarak ilave edilmesi gerekmektedir.

Kullanıcıya tüp satış ve teslimlerinde, kullanıcıya ait bilgilerin LPG Tüp Satış Bildirim Cetveli'ne LPG tüp bayileri tarafından eksiksiz olarak işlenmesi şarttır.

Tüp satışı yapılan kişilerin bilgilerini içeren LPG Tüp Satış Bildirim Cetveli'nin bayiler tarafından saklanması ve bağlı bulunduğu dağıtım şirketine aylık olarak bildirilmesi gerekmektedir.

LPG tüp satışı yapan iş yerlerinin, bayilik sözleşmesi ve faaliyet konusuna uygun 'İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' olması gerekmektedir. Ruhsattaki faaliyet alanı dışında bakkal, market ve benzeri yerlerde LPG tüpü satışının yapılması yasaktır.

LPG tüpü satılan bayilerde en az 30 gün kayıt yapabilen kamera kayıt sistemi bulunmalıdır.

Boş olanlar da dahil olmak üzere LPG tüpleri, imalat fabrikaları, dağıtıcılar ve LPG tüp bayileri dışında, şahsi ihtiyaç haricinde hiçbir kişi veya kurum tarafından bulundurulamaz, takas ve satışa konu edilemez.

LPG tüp depolarının, nakil araçlarının ve perakende satış yerlerinin teknik düzenlemelere uygun olması gerekmektedir.

Meskun mahallerdeki tüp satış yerlerinin, nakil, itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalarda olması gerekmektedir.

LPG birikmesine müsait bodrumlarda veya merdivenle çıkılan zemin üstü asma katlarda kaza veya yangın halinde rahatlıkla tahliye yapılmasına imkan verecek genişlikte çıkışı olmayan yerlerde tüp satış yeri açılamaz.

İl ve ilçelere LPG tüpü girişlerinin kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesi gerekir."

Kararda, bunları uygulamayanlara Kabahatler Kanunu'na göre 227 lira para cezası verileceği de bildirildi.