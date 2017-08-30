Bursa'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'da, bir marketten hırsızlık yapan kadının görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'ndeki Sergen Sezgin ve Gökhan Hallı'ya ait markete alışveriş için gelen kimliği henüz belirlenemeyen kadın, raftan aldığı bazı ürünleri çantasını attı.

Kadının hırsızlık yaptığını gören market çalışanları, durumu marketin sahiplerine bildirdi. Çantasındaki ürünleri başka marketten aldığını iddia eden kadına market sahibi polisi çağıracağını söyleyince çaldığı diş fırçasının parasını ödedi ve marketten ayrıldı.

Kadının hırsızlık yaptığı anlar ve market sahibinin gidip kendisini uyardıktan sonra çaldıklarını çantasından çıkarması güvenlik kameralarına yansıdı.

Diş fırçasını çıkarıp parasını ödeyen kadının kamera kayıtlarını izleyince başka bir ürünü de çaldığını fark ettiklerini belirten market sahipleri, "Bu korku sanırım ona yeter bir daha markete gelmez." ifadesini kullandı.