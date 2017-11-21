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Bursa'da marketten silahlı soygun

- Polis, Osmangazi ilçesinde bir markette kasiyeri silahla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 750 lirayı alıp kaçan iki soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı - Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Bursa'da marketten silahlı soygun

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir markete gelen iki kişi, kasiyeri tabanca ile tehdit edip kasadaki yaklaşık 750 lirayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Çiftehavuzlar Mahallesi Cihan Sokağı'nda bulunan markete kapüşonlu iki kişi geldi. Soygunculardan biri, kasiyer Abdülmecit Dalmışlar'ı (35) silah tehdidiyle marketin arka kısmına götürdü. Diğer soyguncu ise kasadaki yaklaşık 750 lirayı aldı. Daha sonra iki şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Kasiyerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahla tehdit edilen Dalmışlar'ın, olayın şokunu uzun süre atlatamadığı görüldü.

Öte yandan, markette yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, ellerinde birer tabanca bulunan iki kişinin markete girdiği, kasiyeri etkisiz hale getirip kasadaki paraları aldıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

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