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Bursa'da meşrubat fabrikasında grev

BURSA (AA) - Bursa'da faaliyet gösteren bir meşrubat firmasının iki fabrikasında, toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Tekgıda-İş Sendikası üyesi işçiler greve başladı. Fabrika önünde toplanan işçiler,...

Bursa'da meşrubat fabrikasında grev

BURSA (AA) - Bursa'da faaliyet gösteren bir meşrubat firmasının iki fabrikasında, toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Tekgıda-İş Sendikası üyesi işçiler greve başladı.

Fabrika önünde toplanan işçiler, "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart açarak, grevi başlattı.

Sendikanın Bursa Şube Başkanı Zeki Ertürk, yaptığı açıklamada, işverenle yaklaşık 6 aydır toplu iş sözleşmesi müzakerelerini sürdürdüklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Bu süre zarfında işverenin olumlu adım atmadığını savunan Ertürk, "İşverenden zam teklifi gelmedi. Biz de bu durumu kabul edemeyeceğimizi beyan ettik. Son aşama grev kararı aldık. Firmanın 2 fabrikasındaki 290 işçi grevde. Bu grev, tüm emekçilere hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ertürk, işverenle müzakereye açık olduklarını, grevdeyken görüşmelerin sürebileceğini sözlerine ekledi.

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BursaGrevMeşrubat Fabrikası
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