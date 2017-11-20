Bursa'da metruk binada yangın

BURSA (AA) - Bursa'da metruk bir binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi'nde Recep U'ya (60) ait iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 3 itfaiye aracı ve 10 itfaiye erinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.