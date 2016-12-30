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Bursa'da ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu

- Sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak için gittiği arazide kaybolan kişi, Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunarak evine götürüldü

Bursa'da ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu

BURSA (AA) - Bursa merkez Nilüfer ilçesinde, sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından bulunarak evine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayapa Mahallesi'nde yaşayan İ.A, sokak hayvanlarına yiyecek vermek amacıyla 16 SCA 38 plakalı otomobiliyle gittiği kırsal Kuruçeşme Mahallesi'ndeki ormanlık arazide yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle kayboldu.

- Eşi sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

İ.A'dan uzun süre haber alamayan eşi E.A, Nilüfer Belediyesine, sosyal medya hesapları aracılığıyla eşinin kaybolduğu yönünde mesaj yolladı. Belediye yetkililerinin durumu NAK ekiplerine bildirmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arazide yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığından dolayı ulaşımda zorluk yaşayan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından İ.A'yı buldu. Sağlık görevlilerince kontrolleri yapılan İ.A'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgede kar yağışı nedeniyle mahsur kalan İ.A'nın otomobili de ekipler tarafından kurtarıldı.

Daha sonra İ.A, NAK ekipleri tarafından evine bırakıldı.

İ.A'nın her yıl kış mevsiminde bazı günlerde söz konusu bölgeye giderek sokak hayvanlarına yiyecek verdiği öğrenildi.

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