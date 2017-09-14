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Bursa'da otomobil ambulansa çarptı: 4 yaralı

- Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı

Bursa'da otomobil ambulansa çarptı: 4 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otomobilin ambulansa çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nami Soylu (47) idaresindeki 16 NBK 67 plakalı otomobil, Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda aynı yöne giden İsmail Yelbey'in (50) kullandığı 16 BV 585 plakalı 112 Acil Servis ambulansına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Kazada, otomobil sürücüsü Nami Soylu ile eşi Aysel (40), çocukları Zeynep (18) ve Samet Soylu (13) yaralandı.

Ambulansın sürücüsü ile araçta bulunan iki sağlık personeli ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılardan Nami Soylu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine, eşi ve çocukları ise Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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