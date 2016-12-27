Bursa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 FB 316 plakalı otomobil, Mudanya yolu BursaRay Emek İstasyonu mevkisinde aynı yönde seyreden Murat Doğdu (30) idaresindeki 16 HA 013 plakalı tıra çarptı.
Otomobilin bir bölümü, çarpmanın etkisiyle tırın altına girdi. Çarpma sonrası araçların yaklaşık 60 metre sürüklendiği tespit edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde öldü. Aynı araçta bulunan Mehmet Furkan Kalaycıoğlu (20) ise yaralandı.
Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kalaycıoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.