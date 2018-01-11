Bursa'da otomobilden iki kilo altın çalındı

BURSA (AA) - Bursa'ya gelen İstanbullu kuyumcu toptancısının otomobilindeki yaklaşık iki kilogram altın, akaryakıt istasyonunda mola verdiği sırada çalındı.

İstanbul'da kuyumcu toptancılığı yapan Rıza Biçer, Bursa'daki kuyumculardan altın alyans aldı.

İstanbul'a dönmek için yola çıkan Biçer, 34 PF 3808 plakalı aracıyla yakıt almak için Bursa-Yalova karayolunun 10'uncu kilometresindeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

Biçer'in istasyonun market kısmına girdiği sırada istasyona gelen 34 plakalı gri renkli otomobilden inen şüpheli ya da şüpheliler, otomobilin arka sol camını kırdı.

Şüpheli ya da şüpheliler, arka koltukları çekerek bagajda bulunan ve içinde yaklaşık iki kilogram altın alyans bulunan çantayı alıp İstanbul istikametine kaçtı.

Aracın yanına gelen Biçer, arka camın kırık olduğunu ve bagajdaki çantanın çalındığını fark edince polise ihbarda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.











