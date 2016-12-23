Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Bursa'da otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü.Fatih Çakal yönetimindeki 16 LD 691 plakalı otomobil, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Volkan Ö'nün kullandığı 16 M 2091...

Bursa'da otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Fatih Çakal yönetimindeki 16 LD 691 plakalı otomobil, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Volkan Ö'nün kullandığı 16 M 2091 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile Üsük Keskin, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi, Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Çakal da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs şoförü gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
2 ölüBursaMinibüsOtomobilTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.