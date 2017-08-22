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Bursa'da sağanak

- Karacabey ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birikintiler oluşan sokak ve caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa'da sağanak

BURSA( AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle sokak ve caddelerde birikintiler oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede özellikle yazlıkçıların yoğun bulunduğu Bayramdere Mahallesi'nin Yeniköy mevkisinde yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bir fabrikada çalışan işçilerin konakladığı kamptaki çadırlar da sular altında kaldı.

Yeniköy'de 30 yıllık esnaf Rıdvan Korun, AA muhabirine, uzun zamandır bu bölgede böyle bir yağış görmediğini dile getirerek "En son 10 yıl önce böylesine şiddetli yağış olmuştu. 3 saattir temizlik yapıyorum. Belediye ekipleri suyu tahliye ediyorlar." dedi.

Şiddetli yağışın etkili olduğu Bayramdere, Yeniköy ve Malkra mevkilerinde çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yozgat, her an teyakkuzda olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Gece saat 4'te başlayan yağış sabah saat 8 civarında daha da etkili oldu. Yeniköy, Malkara, Bayramdere'de kısa süreli de olsa taşkınlar oldu. Belediye ekiplerimiz ve BUSKİ ekipleri iş makineleriyle tüm personel seferber oldu. En kısa sürede müdahale yapıldı. Şu an için herhangi bir su baskını söz konusu değil."

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