Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı

Bursa'da sazlık yangını

- İznik ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 2 kilometrelik alanda zarara yol açtı

Bursa'da sazlık yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü.

Kumbaşı Burun mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 kilometrelik alana yayılan alevlere bölgenin bataklık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekti.

Alevlerin daha fazla büyümemesi için tedbir alan itfaiye ekipleri, yangının bölgedeki evlere sıçrama ihtimalinin olmaması üzerine yangının kendiliğinden sönmesini bekledi.

Yaklaşık 3 saatte sönen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BursaİznikSazlık Yangını
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.