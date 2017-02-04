Bursa'da sazlık yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü.
Kumbaşı Burun mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 kilometrelik alana yayılan alevlere bölgenin bataklık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekti.
Alevlerin daha fazla büyümemesi için tedbir alan itfaiye ekipleri, yangının bölgedeki evlere sıçrama ihtimalinin olmaması üzerine yangının kendiliğinden sönmesini bekledi.
Yaklaşık 3 saatte sönen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.